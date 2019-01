Erster Schritt eine Milliarde So will die Regierung die Steuerzahler entlasten

Eine Änderung von Steuern und Abgaben in Etappen beschließt die Bundesregierung in Mauerbach. In der ersten Phase werden vor allem die Sozialversicherungbeiträge gesenkt - allerdings nicht auf Kosten der Versicherungen, sondern finanziert vom Bund.