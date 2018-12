Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Die Freiheit führt das Volk an“, heißt das berühmte Gemälde von Eugène Delacroix © KK

Wir sind keine Propheten. Doch die Hoffnung, dass das 21. Jahrhundert dem Ideal der Menschheit als Solidargemeinschaft nahekommt – ein Ideal, dem die Aufklärung, der Humanismus und das ökumenische Christentum wesentliche Energien zugeführt haben –, diese Hoffnung könnte sich als naiv erweisen. Das ändert nichts an der Vision, an Immanuel Kants Aufforderung zum „Ewigen Frieden“ aus dem Jahre 1795, wo vom anzustrebenden „Kosmopolitismus eines allgemeingültigen Rechtssystems“ die Rede ist: „Das Recht des Menschen muss heiliggehalten werden, der herrschenden Gewalt mag es auch noch so große Aufopferung kosten.“