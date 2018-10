Facebook

Ende April 1945: ein neuer Anfang für Österreich. Die frisch installierte Regierung mit Staatskanzler Renner an der Spitze © (c) Austrian Archives / Imagno / pic (Austrian Archives)

Von den hundert Jahren, die seit der Gründung der Republik Österreich vergangen sind, entfallen mehr als 73 auf die Zweite Republik. Fast drei Viertel des Gesamtzeitraums umfasst also jene Periode, welche die längste Friedenszeit für diese Region der Welt darstellt, Jahrzehnte der Vermeidung innerer und äußerer bewaffneter Konflikte, Jahrzehnte auch des sozialen Friedens und des wachsenden Wohlstandes für den größten Teil der Bevölkerung unseres Landes.



Das erlaubt es durchaus, die Geschichte der Zweiten Republik als Erfolgsgeschichte zu lesen, als Geschichte eines Landes, das aus den Fehlern der Ersten Republik gelernt hat und sich als Kontrastprogramm zu den turbulenten und blutigen Ereignissen der Zwischenkriegszeit versteht. Ein Land, das nach Bürgerkrieg, der hausgemachten Diktatur und der Schreckensperiode des Nationalsozialismus im Inneren letztendlich auf Zusammenarbeit und im Äußeren auf Neutralität und Nichtteilnahme an Konflikten gesetzt hat. So sieht sich dieser Staat bis heute in seinem Selbstverständnis. Der 26. Oktober 1955, der Tag des Beschlusses der „immerwährenden Neutralität“, nachdem die Besatzungssoldaten abgezogen waren, steht als Nationalfeiertag symbolisch für diese Interpretation unserer Geschichte.



Aber das ist bei genauerer Betrachtung nur ein Teil des Gesamtbildes. Die Erste Republik hatte manches auch auf der Habenseite zu verbuchen. Sie brachte den österreichischen Sozialstaat hervor, gab auch den Frauen das Wahlrecht und sich selbst eine vorbildliche Verfassung und hatte in Kunst, Kultur und Wissenschaft Weltgeltung. Die Salzburger Festspiele entstanden als europäisches Leitprojekt, fast jedes zweite Jahr kam einer der Nobelpreisträger von einer der österreichischen Universitäten, die Literatur, die Musik und die Künste erlebten eine Blütezeit. Sigmund Freud, Karl Kraus, Oskar Kokoschka und viele andere Persönlichkeiten haben bis heute Weltgeltung. Mit dem Roten Wien wurde ein Modell für eine moderne Großstadt entwickelt, und erst der Nationalsozialismus zerstörte mit seiner Vertreibung und Vernichtung der österreichischen Juden und der Vertreibung der Vernunft das Geistesleben des Kleinstaates.