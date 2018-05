Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die FPÖ hat am Samstag in Sachen Distanzierung von der Zeitschrift „Aula“ noch einmal nachgelegt. Vizebundesparteichef und Infrastrukturminister Norbert Hofer ließ nämlich verlauten, dass es eine Art Null-Toleranz gegenüber „Aula“-Autoren geben soll: „Jeder, der dort weiter publiziert, hat die Chance auf eine weitere Karriere in der FPÖ verwirkt“, stellte Hofer klar.

