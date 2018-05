Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karin Kneissl © AP

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) ist wieder gesund - ein "grippeähnliches, aggressives Virus" habe sie außer Gefecht gesetzt, berichtet sie selbst über ihre Erkrankung. In den vergangenen Tagen hatte es einige Spekulationen um den Gesundheitszustand der Außenministerin gegeben, sie war auch vorübergehnd ins Spital eingeliefert worden.

Ihr Arzt habe ihr aber ein "sehr gutes Immunsystem" attestiert, heißt es in einer Mitteilung Kneissls. Am Dienstag nachmittag leitet die Außenministerin bereits eine Sitzung des Rates für Integration und Außenpolitik. Sie werde noch einige Tage etwas kürzer treten, erklärte die Außenministerin. Jedoch werde sie am 9. Mai (Mittwoch) auch wieder am wöchentlichen Ministerrat sowie an einer Sitzung des Außenpolitischen Ausschusses des Nationalrats teilnehmen.