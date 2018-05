Facebook

© APA/HANS PUNZ

Die kürzlich aufgetauchten Bilder von uniformierten Kleinkindern, die in türkischen Kindergärten kriegerische Handlungen nachstellen, hat jetzt erweiterte Folgen: Neben den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Verein „Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich“ (ATIB) wird das Innenministerium alle 63 Vereine unter dem ATIB-Dachverband durchleuchten. Das kündigte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) an.

Grund dafür seien die "jüngsten Vorkommnisse rund um das Vereinskonstrukt ATIB“, heißt es im Ministerium. Konkret wird erhoben, ob gegen diese Vereine bzw. den Dachverband bei den jeweiligen Behörden (Landespolizeidirektionen bzw. Bezirkshauptmannschaften) bereits vereinsrechtliche Verfahren sind. Geprüft werden auch rechtliche Möglichkeiten einer Vereinsauflösung bei Verstößen gegen das Vereinsgesetz.

Wie berichtet wurde anhand von Fotos dokumentiert, dass Kindergartenkinder kriegerische Szenen nachstellen mussten. Die Bilder stammen aus einer der größten Moscheen Wiens - verantwortlich ist offenbar der zur türkischen Religionsbehörde gehörende Verein ATIB, der in Wien auch Kindergärten betreibt.

In einem weiteren Fall wurden in einer Moschee extremistische Botschaften gegen „Ungläubige“ verbreitet. Fotos im Internet zeigen nationalistisch indiktrinierte Kinder, die den faschistischen "Wolfsgruß" präsentieren.