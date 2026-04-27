Eine Anzeige von Ex-Kanzler Sebastian Kurz gegen Thomas Schmid wegen mutmaßlicher Falschaussage im Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger in Linz entwickelt sich zur heißen Kartoffel innerhalb der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Linz hatte zwar Ermittlungen eingeleitet, die Causa aber an die WKStA abgetreten. Diese sieht aber auch keine Zuständigkeit.

„Die WKStA hat die Prüfung der Zuständigkeit nunmehr abgeschlossen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ihre Zuständigkeit nicht gegeben ist“, teilte Behördensprecherin Caroline Czedik-Eysenberg der APA mit. Nun ist die Generalprokuratur am Zug, sie muss entscheiden, welche Behörde die Ermittlungen führen wird. „Das Ermittlungsverfahren zum Faktum Postenbesetzung Finanzamt Braunau ist beendet. Ein enger sachlicher Zusammenhang zu diesem Faktum erschließt sich daher nicht. Auch die Kronzeugenregelung begründet nach Ansicht der WKStA keinen engen sachlichen Zusammenhang“, erläuterte Czedik-Eysenberg.

Dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zuständig sein sollte, hatte in der Vorwoche die ÖVP erzürnt. Aus der Antwort der WKStA auf die Vorwürfe der Volkspartei hatte sich bereits herauslesen lassen, dass sich diese Behörde eher nicht zuständig fühlt.

Kurz brachte Sachverhaltsdarstellung ein

Ermittelt wird auf Basis einer von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eingebrachten Sachverhaltsdarstellung. Der Anwalt von Kurz wirft darin Schmid vor, im Postenschacher-Prozess, bei dem es um die Besetzung der Leitung des Finanzamts Braunau geht, die Sachlage falsch dargestellt zu haben. Thema im Prozess war nämlich auch die zeitlich frühere Besetzung des Finanzamts in Freistadt. Schmid sagte im Prozess in Linz aus, er habe von dieser „wenig bis gar nichts“ mitbekommen.

Eine Beamtin im Finanzministerium hatte im Prozess in Linz jedoch berichtet, dass es bereits bei dieser Besetzung Gerüchte zu Interventionsversuchen durch Schmid zugunsten des später beim Finanzamt Braunau zum Zug gekommenen Bürgermeisters gegeben habe. Nachdem die Interventionsversuche bei der Besetzung des Finanzamts Freistadt erfolglos geblieben waren, sei dem Bürgermeister versprochen worden, dass er bei der nächsten Besetzung zum Zug komme - das war der Posten für Braunau. Ein anderer als Zeuge geladener Finanzbeamter berichtete, dass er auf Geheiß Schmids damals den Bestgereihten im Hearing für den Chefsessel in Freistadt angerufen und aufgefordert habe, den Posten nicht anzutreten.