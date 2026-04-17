Vor genau einem Jahr hat Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) ein Aktionsprogramm für Forscher aus den USA vorgelegt. Hintergrund waren Budgetkürzungen, inhaltliche Eingriffe und Kündigungen an Universitäten durch die US-Administration von Präsident Donald Trump. Ein echter Run auf heimische Einrichtungen ist zwar ausgeblieben, ein höheres Interesse von US-Forschern wird aber sehr wohl registriert, wie ein Rundruf der APA offenbarte.

Etliche Drohungen Trumps in Richtung der Unis wurden bisher zwar nicht umgesetzt, doch ein allgemeines Gefühl der Verunsicherung bleibe, berichtet etwa Alexandra Lieben, die an der UCLA in Kalifornien forscht und Leiterin des Vereins ASCINA (Austrian Scientists and Scholars in North America) ist. Was Österreicherinnen und Österreicher in den USA betrifft, habe man „keine Flüchtlingswelle gesehen, aber ein wesentlich größeres Interesse an einer Rückkehr, vor allem unter Forschenden im Früh- und Mittelstadium ihrer Karrieren“, sagt Lieben. „Wir beobachten hier auch ein wachsendes Interesse unter Österreichern, der akademischen Forschung den Rücken zu kehren und in die Industrie zu wechseln.“

ÖAW-Stipendien waren schnell besetzt

Die Akademie der Wissenschaften (ÖAW) legte im Rahmen der Initiative der Bundesregierung 25 Stipendien für exzellente Postdocs aus den USA auf: „Die verfügbaren Stipendien waren in kürzester Zeit besetzt“, heißt es vom ÖAW. Ganz allgemein verweist die Akademie auf ein „verstärktes Interesse von Forschenden“ für einen Wechsel nach Österreich, „besonders in bestimmten Fachbereichen, in denen das Land auch international stark ist“. An ihre Life-Science-Institute kamen im Vorjahr „40 Prozent der Bewerbungen für Stellen von Junior-Gruppenleitungen von Personen aus den USA“. Das sei ein Anstieg fast um das Doppelte im Vergleich zu 2024. Beim neu gegründeten AITHYRA-Institut der ÖAW wechselten drei von vier neuen Gruppenleitungen direkt von renommierten US-Unis ans Institut nach Wien.

Es dürfte auch sekundäre Effekte geben. Die Anziehungskraft der renommierten US-Unis hat offenkundig nachgelassen, wie der Wissenschaftsfonds FWF, der schwergewichtigste Förderer von Grundlagenforschung in Österreich, berichtet. „Was wir sehen, ist, dass sich deutlich mehr internationale Forschende aus anderen Ländern statt für die USA jetzt für eine Antragstellung bzw. Forschungstätigkeit in Österreich entschieden haben.“ Speziell im Postdoc-Bereich seien die Antragszahlen sprunghaft angestiegen. Für den FWF ist das ein zweischneidiges Schwert. Dank zusätzlicher Mittel könne man das gesteigerte Interesse bisher gut bewältigen, die wachsende Zahl an internationalen Forschenden stärke auch Österreichs Wissenschaft, „bringt aber auch finanzielle Herausforderungen für das künftige FWF-Budget mit sich“, sagt Präsident Christof Gattringer.

Etwas mehr Interesse aus den USA an Graz

Weniger klar ist der Trend an anderen Universitäten, wie etwa auch in Graz. Es gebe schon leichte Veränderungen, „aber sie sind nicht signifikant genug, um sie zu 100 Prozent den politischen Verhältnissen in den USA zuzuschreiben“, teilt die Uni Graz der APA mit. Man sehe einen leichten Rückgang beim Interesse heimischer Studierender für Austauschsemester in den USA. Es gebe zudem weiterhin stabile Zahlen von US-Studierenden, „die bei uns aktuell ein Austauschsemester machen“.

Auf Seite der Forschenden gebe es zudem auch „einen ganz leichten Anstieg“ von Personen, „die von US-Unis zu uns gewechselt sind“, so die Uni Graz: „Was generell auffällt: Wir haben sowohl von Forschenden als auch Studierenden aus den USA deutlich mehr Anfragen, bezüglich eines Aufenthalts an der Uni Graz (egal welcher Art).“