Geschäftsführend steht Martha Schultz (63) schon seit Mitte November an der Spitze des Wirtschaftsbunds. Am Freitag wird die Tiroler Tourismusunternehmerin und Chefin der Wirtschaftskammer Österreich bei der vorgezogenen 22. Generalversammlung auch offiziell zur Präsidentin des ÖVP-Wirtschaftsflügels gewählt. Doch abgeschlossen ist das Kapitel ihres Vorgängers Harald Mahrer damit noch länger nicht. Dieser musste nach einer mehr als missglückten Reform der Entschädigungszahlungen für Kammerfunktionäre den Hut nehmen. Seitdem lodert eine Debatte über eine notwendige Gesamtreform der WKO. Ob Mahrer am Freitag an der Versammlung teilnimmt, war am Donnerstag offen. Eine Einladung habe er aber erhalten.

Als Beleg dafür, wie nervös die Stimmung in schwarzen Unternehmerkreisen ist, darf der Umstand gelten, dass Journalisten bei der Generalversammlung nur via Live-Stream dabei sein können. Viele hätten lieber eine schlankere, effizientere und billigere Wirtschaftskammer. Im Visier ist dabei immer wieder die Kammerumlage 2, die Kritiker der WKO am liebsten abschaffen würden. Schultz selbst beteuert, eine herzeigbare Reform angehen zu wollen. Die Gespräche darüber laufen auf Hochtouren.

Prüfer sind noch bei der Arbeit

So evaluiert nach wie vor das Beratungsunternehmen KPMG die Arbeit der Bundeswirtschaftskammer nach Effizienzkriterien. Gleichzeitig läuft eine Prüfung des Rechnungshofs mit Blick auf die Funktionärsentschädigungen und Rücklagen der Kammer, die rund zwei Milliarden Euro betragen sollen. Dieses Geld haben viele im Blick, wenn sie auf eine deutliche Senkung der Pflichtbeiträge für Unternehmen pochen. Eine völlige Abschaffung der KU 2 ist allerdings unwahrscheinlich, dennoch steht der WKO ein ordentliches Sparpaket in den kommenden Monaten ins Haus.

Hier kommt wieder der Wirtschaftsbund ins Spiel, denn dieser stellt nicht nur alle neun Präsidenten in den Landeskammern der WKO, sondern auch die absolute Mehrheit im Wirtschaftsparlament. Am Ende geschieht in der WKO, was der Wirtschaftsbund entscheidet.

Banges Warten auf den RH-Bericht

Bereits bekannt ist, dass Schultz die Riege ihrer Stellvertreter austauscht, die bisher aus fünf Landespräsidenten bestand, und zudem von fünf auf zwei verkleinert. Damit scheidet auch der Steirer Josef Herk aus dieser Rolle, künftig werden Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und Burgenlands Kammerpräsident Andreas Wirth als Vize fungieren. So gravierend ist der Einschnitt allerdings nicht, schließlich sind alle Landespräsidenten auch weiterhin im Wirtschaftsbund-Präsidium vertreten. Mit der ÖVP-Parlamentarierin Tanja Graf hat der Wirtschaftsbund seit Jänner auch eine Frau als Generalsekretärin. Sie ersetzte den steirischen Abgeordneten Kurt Egger. Stellvertretender Generalsekretär ist derzeit ÖGK-Verwaltungsratschef Peter McDonald.

Die ersten konkreten Sparmaßnahmen, so ist zu hören, dürfte Schultz Ende Juni bei der nächsten Sitzung des Wirtschaftsparlaments präsentieren. Ob bis dahin die Ergebnisse der Rechnungshofprüfung bekannt sind, ist offen.