Wer durch die dicht befahrenen Straßen von Neu-Delhi will, muss am Lenkrad gute Nerven und am Beifahrersitz viel Geduld mitbringen. Nachdem der dichtgetaktete Zeitplan von internationalen Gästen jedoch keine Staus toleriert, werden kurzerhand die Straßen auf ihrer (von einem Polizeikonvoi begleiteten) Route gesperrt. So rauscht auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) dieser Tage durch die Millionen-Metropolregion. Das Gastgeberland stellt so sicher, dass die Treffen mit Premierminister Narendra Modi oder Präsidentin Draupadi Murmu rechtzeitig stattfinden können.

Und so kam es, dass der Kanzler-Konvoi auf seinem Weg, neben allen anderen, auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ausbremste, der in Neu-Delhi neben dem Kanzler ebenfalls um mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem bevölkerungsreichsten Land der Welt warb. Für Minister gilt das Straßensperrprivileg nicht, er verspätete sich am Weg zu einem Briefing. Man sei dem Kanzler aber freilich nicht böse.

Kein Ticket für die AUA-Chefin

Wovon hingegen beide Politiker profitierten, war der fehlende Sicherheits-Check vor der Staatsresidenz. Mitgereiste Medienvertreter durften zwar mit Handy und Laptop das Gebäude betreten, Lippenstifte, Tic Tacs, Tabletten, Desinfektionsflaschen und Euro-Münzen (!) mussten hingegen draußen warten und wurden damit ebenso wenig zugelassen wie Fragen an Staatschef Modi beim gemeinsamen Pressetermin mit dem Kanzler.

Begleitet werden die beiden Politiker von einer rund 60-köpfigen Wirtschaftsdelegation, die für ihre Unternehmen zu Hause Kontakte knüpfen und Geschäftsbeziehungen aufbauen will. Eine Übersicht über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern finden Sie hier. Nicht jeder, der ursprünglich zugesagt hatte, nahm auch teil; der Grund für die Abwesenheit von Austrian Airlines Chefin Annette Mann ist jedoch besonders ironisch. Wie aus Delegationskreisen zu hören war, konnte sie (aufgrund der durch den Lufthansa-Streik verstärkten Buchung auf der Route) kein AUA-Flugticket ergattern. Auch die Chefin dürfe zahlenden Kunden keinen Platz wegnehmen, hieß es.