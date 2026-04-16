Kurz vor seinem Tod im Herbst 2023 hatte Christian Pilnacek offenbar noch große Pläne: Der suspendierte Sektionschef plante den Kauf einer Immobilie nahe Rossatz in Niederösterreich für eine Summe von rund 1,4 Millionen Euro. Das Geld dafür hätte wohl der befreundete Unternehmer Wolfgang Rauball vorstrecken sollen, schilderte Ex-Lobbyist Peter Hochegger am Mittwoch im U-Ausschuss, der sich mit den Ermittlungen nach Pilnaceks Ableben befasst. Der Sektionschef habe nämlich einen großen Geldbetrag aus Dubai erwartet – wofür ist bisher unklar.

Am Donnerstag wird der Hauskauf im Parlament wohl erneut in den Fokus rücken. Am Vormittag ist der frühere Besitzer der Immobilie geladen – es handelt sich um einen ehemaligen Signa-Manager.