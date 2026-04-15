Zu hohe Pensionskosten und fehlende Fachkräfte: Das sind zwei der größten Probleme für das Budget und die Wirtschaft Österreichs. Nun hat die Regierung ihre Pläne für eine steuerliche Begünstigung von Arbeiten im Alter präsentiert. Wer ab 2027 auch in der Pension weiterarbeiten will, sei es als Angestellter oder Selbstständiger, erhält einen Steuerfreibetrag von 15.000 Euro pro Jahr. Zudem entfällt der Dienstnehmerbeitrag zur Sozialversicherung in der Höhe von 10,25 Prozent, während jener der Arbeitgeber bestehen bleibt. Voraussetzung ist, dass Männer zumindest 40 Versicherungsjahre (480 Monate) und Frauen 34 Versicherungsjahre (408 Monate) vorweisen können – für Letztere steigt die Anzahl der nötigen Versicherungsmonate ab 2028 bis 2033 um jeweils zwölf Monate. Ab diesem Zeitpunkt gilt auch für Frauen 65 als gesetzliches Pensionsantrittsalter.

Für die Dreierkoalition, vertreten durch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) sowie die beiden Klubchefs August Wöginger (ÖVP) und Yannick Shetty (Neos), handelt es sich um einen echten Anreiz, den Pensionsantritt aufzuschieben oder in der Pension weiter zu arbeiten. Dies erhöhe das zur Verfügung stehende Einkommen und helfe, den wachsenden Fachkräftebedarf der Unternehmen zu bedienen. Wer etwa 2.000 Euro Pension habe und denselben Betrag dazu verdiene, komme auf eine jährliche Ersparnis von rund 7.000 Euro, so Wöginger.

Mehr Arbeitsmarktmittel für ältere Beschäftigte

Allerdings sind mit dem Projekt auch erhebliche budgetäre Kosten verbunden. Der Einnahmenentfall durch die Streichung der Beiträge für die Arbeitnehmer beläuft sich für die Pensionsversicherung auf rund 200 Millionen Euro pro Jahr, jener für den Finanzminister aufgrund fehlender Einkommenssteuern auf rund 170 Millionen Euro. Beides wird aus dem Budget abgedeckt. Zugleich wird ein Arbeitsmarkttransformationsfonds eingerichtet und weitere 100 Millionen Euro in besondere Projekte für die Förderung älterer Beschäftigter investiert. Die Gesamtsumme für das Budget beläuft sich damit auf 470 Millionen Euro jährlich.

Gemeinsam beschlossen werden soll dieses Paket mit einer Reform der betrieblichen Vorsorge, erklärte Neos-Klubchef Shetty. Hier sind die Vorsorgekassen derzeit gesetzlich verpflichtet, die Beiträge besonders risikoarm zu veranlagen, sodass de facto keine Rendite abfällt. Derzeit beträgt die Summe der solcher Art veranlagten Beträge 22 Milliarden Euro. Die Regierung will hier Lockerungen beschließen, sodass höhere Renditen möglich werden.