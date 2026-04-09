Einmal, aber nicht noch einmal: Mit dieser doch recht klaren Botschaft wandte sich die Doppelspitze des Österreichischen Seniorenrats an die Öffentlichkeit und die Bundesregierung. Ingrid Korosec, die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbunds und Birgit Gerstdorfer, die die Chefin des SPÖ-Pensionistenverbands, forderten in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag, dass sich die Sparmaßnahmen von 2025 zulasten der Älteren nicht noch einmal wiederholen dürften, als die Regierung gegen deren Willen die Beiträge zur Krankenversicherung erhöht und die Pensionsanpassung unterhalb der Teuerung beschlossen hatte.

„Wir wollen, anders als 2025, dieses Mal mitreden sowie mitentscheiden und nicht nur informiert werden“, macht Korosec deutlich. Ansonsten werde man sich zur Wehr setzen. Unter Verweis auf die zahlreichen zivilgesellschaftlichen Leistungen der Älteren im Umfang von neun Milliarden Euro durch Pflege, Enkelbetreuung und ehrenamtliches Engagement ist sie überzeugt: „Wenn die Pensionisten streiken würden, stünde die Wirtschaft still.“

Senioren wollen sich wehren, wenn sie nicht gehört werden

Konkret forderten die beiden die volle Inflationsabgeltung für alle Pensionsbezieher für die Jahre 2027 und 2028. Außerdem dürfe es nicht erneut zu einer Sonderbelastung der älteren Generation kommen, wie dies mit der einseitigen Erhöhung der Krankenversicherung geschehen sei. Man habe bereits einen Beitrag zur Sanierung des Staatshaushalts erbracht, bedeute letzteres doch jährlich 500 Millionen Euro an Mehreinnahmen für die Österreichische Gesundheitskasse.

Außerdem pochen Gerstdorfer und Korosec auf eine Finanzspritze, um die digitalen Kompetenzen bei den Seniorinnen und Senioren zu erhöhen. Hier befinde man sich in Gesprächen mit dem zuständigen Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). So lange es hier noch Aufholbedarf gebe, müsse sichergestellt werden, dass es analoge Alternativen gebe. Auch die Umsetzung der Zusage der Regierung, das Arbeiten im Alter ab Beginn 2027 zu fördern, fordert der Seniorenrat. Hier geht es um einen Freibetrag von jährlich 15.000 Euro. Allerdings ist bisher 40 Versicherungsjahre als Bedingung vorgesehen. Das sei für die meisten Frauen jedoch unerreichbar, hier müsse dringend nachverhandelt werden.

Keine Erhöhung des Pensionsantrittsalter

Ablehnend stehen der Seniorenrat einer Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters gegenüber. Gerstdorfer sieht hierfür keine Notwendigkeit: „Wir dürfen das Pensionssystem nicht ständig krankjammern, einfach weil es nicht krank ist.“ Sie wie auch Korosec verweisen darauf, dass bei den Zuzahlungen aus dem Budget oft auch Leistungen finanziert werden, die mit dem Pensionssystem nichts zu tun haben, etwa die Beiträge des Arbeitgebers für Beamte, die Kosten für die Ausgleichszulage oder Reha-Geld. Allenfalls über eine Erhöhung der für den Pensionsantritt nötigen Beitragsjahre könne man reden, meint Korosec.