Im Vorjahr ist der Bundesregierung bei den Pensionen eine Punktlandung geglückt. Der Zuschuss aus dem Budget machte exakt jene 19,45 Milliarden Euro aus, die auch eingeplant worden waren. Die Abweichung betrug lediglich 100.000 Euro. Es war jedoch eine leichte Übung, denn die Regierung kannte bereits den Anpassungsfaktor für die Pensionen. Das wird diesmal anders sein.

In der Regel steht das Budget im November, der Richtsatz für die Pensionserhöhung schon ein paar Monate davor. Heuer wird die Reihenfolge umgedreht: Im Juni wird Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) das Budget vorlegen, im August der gesetzliche Anpassungsfaktor ermittelt, der sich aus der laufenden Inflation ergibt. Er dürfte bei rund drei Prozent liegen, eher ein wenig darüber.

Anpassungsfaktor schon beim Budget?

Ein paar Zehntel auf oder ab machen allerdings für den Staatshaushalt einen großen Unterschied, da ein Viertel aller Ausgaben des Bundes auf die Pensionen entfällt. Es ist der größte Hebel für den Finanzminister – aber auch der politisch brisanteste. Noch ist offen, ob bereits in den Budgetverhandlungen der Rahmen für die Pensionsanpassung 2027 festgelegt wird oder zunächst ein prognostischer Wert eingestellt und erst im Spätsommer die Erhöhung fixiert wird.

Die Seniorenverbände haben sich jedenfalls schon in Stellung gebracht. Sie pochen auf eine volle Inflationsabgeltung. Erst am Dienstag tat dies etwa wieder der (rote) Pensionistenverband. Es sind nicht die einzigen Interessensverbände, die sich bei Budgetverhandlungen einschalten. Doch in diesem Fall rührt auch die FPÖ die Werbetrommel. Und wie.

FPÖ umwirbt die Pensionisten

Die Freiheitlichen haben sich das von einem ehemaligen Richter ins Leben gerufene „Pensionistenvolksbegehren“ zu eigen gemacht, das ebenfalls die volle Abgeltung der Teuerungsrate als zentrale Forderung aufweist. Kaum ein blauer Social-Media-Account kommt derzeit ohne Propagierung des Volksbegehrens aus.

Bei der letzten Nationalratswahl stimmten noch 39 Prozent aller Pensionistinnen und Pensionisten für die ÖVP, die seit 2017 die Sozialdemokraten als stärkste Partei bei der älteren Generation abgelöst hat. Die FPÖ – klarer Wahlsieger in der allgemeinen Klasse – folgte in dieser Wählergruppe mit 22 Prozent doch klar dahinter. Anders formuliert: Für die FPÖ bieten die Pensionisten ein besonderes Wachstumspotenzial.

Wählergruppe der Pensionisten wuchs stark

Die Zahl der Personen 60 plus ist seit 2015 um 500.000 gewachsen. Zur besseren Einordnung der demokratiepolitischen Relevanz dieser Tatsache: Die Neos erzielten 2024 ihr bisher bestes Wahlergebnis mit 9,1 Prozent – oder 446.379 Stimmen. Es geht also um sehr viel. Die Veränderung des Elektorats korrespondiert aber auch mit der wachsenden Problematik der Finanzierung des Systems.

Diesen Februar waren um 30.000 Personen mehr in Alterspension als ein Jahr davor. Das allein verursacht im System Mehrkosten von rund 800 Millionen Euro, von denen ein Teil der Bund tragen muss. Ob die Rechnung für 2026, ähnlich wie im Vorjahr, auch aufgeht, wird erst der Vollzug weisen. Vorgesehen ist eine Steigerung des Zuschusses um 4,3 Prozent.

Starke Pensionsjahrgänge

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres gab es Mehrausgaben von 600 Millionen Euro. Der Großteil davon, nämlich 500 Millionen Euro, geht jedoch auf eine Einmalzahlung zurück. Dahinter stecken die zusätzlichen Mittel durch die Erhöhung des Krankenkassenbeitrags der Pensionisten. Sie fließen in den „Gesundheitsreformfonds“, mit dem die niedergelassene Versorgung ausgebaut werden soll, und damit zu einem anderen Konto im Budget.

Dennoch dürfte es heuer eng werden. In den vergangenen Jahren lag das Ausgabenwachstum immer sehr deutlich über dem Anpassungsfaktor für die Pensionen. Von 2024 auf 2025 wuchs der Zuschuss etwa um 12 Prozent, obwohl die Pensionen „nur“ um 4,6 Prozent erhöht wurden. Doch auch die Zahl der Pensionisten wächst, da nun die geburtenstarken Jahrgänge das Rentenalter erreichen. Auch das muss eingepreist werden.

Für 2027 dürfte der gesetzliche Faktor bei rund drei Prozent liegen, der Finanzrahmen sieht jedoch vorerst nur eine Ausgabensteigerung von vier Prozent vor. Das wird wohl kaum haltbar sein – und das weiß die Regierung auch. Sie wird sich im Doppelbudget etwas einfallen lassen müssen.