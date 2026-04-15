Das Büro des Fiskalrats sieht einen höheren Konsolidierungsbedarf als das Finanzministerium. In einer Schnellschätzung beziffern die Budgetwächter diesen mit 4,4 Milliarden Euro im Jahr 2027, will man das Defizitziel von 3,5 Prozent vom BIP erreichen. Die Regierung geht derzeit von rund zwei Milliarden Euro aus.

Trotz der Unsicherheiten durch den Iran-Krieg und den Energiepreisschock bleibt das Fiskalratsbüro bei seiner Defizitprognose für heuer und 2027 von konstant rund 4 Prozent. Ein klarer Pfad zur Konsolidierung, um möglichst bald aus dem EU-Defizitverfahren zu schlüpfen, sieht aber anders aus.

Folgen des Iran-Kriegs

Dass der Fiskalrat und das Finanzministerium einen unterschiedlichen Sparbedarf melden, liegt zu einem Teil daran, dass die Budgetwächter nur jene Maßnahmen einkalkulieren, die bereits beschlossen sind. Die Regierung rechnet hingegen auch mit solchen, die zwar noch nicht formal beschlossen, in der Koalition aber zumindest im Groben vereinbart wurden. Das betrifft etwa eine Reduktion der Förderungen auf Basis der Vorschläge der Förder-Taskforce.

Die Experten des Fiskalrats weisen allerdings auch darauf hin, dass bei einigen Sparmaßnahmen, wie beim Aufschub von Infrastrukturprojekten oder den Adaptierungen bei der Korridorpension, Ausgaben nach hinten geschoben wurden. Die Kosten dafür fallen später an. Auch die kriegsbedingt ungünstigen makroökonomischen Folgen wirken negativ aufs Budget. Will man 2028 die maximal erlaubten drei Prozent Defizit erreichen, sei schon im kommenden Jahr ein Konsolidierungsbedarf in Höhe von 4,4 Milliarden Euro nötig, heißt es vom Fiskalratsbüro.