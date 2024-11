Das Timing kann manchmal, so würde es wohl Ex-Skirennfahrer Armin Assinger formulieren, ein Hundling sein. Ausgerechnet am Tag, an dem sich ÖVP und SPÖ endlich inhaltlichen Fragen auf der Suche nach einer möglichen gemeinsamen Regierung widmen wollen, platzt der Fiskalrat mit einer mehr als düsteren Budgetanalyse in die Schlagzeilen. Nicht, dass das immer größer werdende Defizit überraschend käme – für heuer wird ein Minus von 3,9 Prozent des BIP prognostiziert, was deutlich über der Maastricht-Grenze von 3 Prozent liegt –, aber es zeigt der Öffentlichkeit auf, wie groß der Reform- und Sparbedarf in den kommenden Jahren sein wird.

Vor diesem Hintergrund marschierten medienwirksam am Dienstagvormittag die Delegationen von ÖVP und SPÖ zum Beratungsort, dem Palais Epstein neben dem Parlament. Große inhaltliche Aussagen gab es erwartungsgemäß nicht. Schon im Vorfeld war klargestellt worden, dass es nach dem Auftakt, der großteils dem Atmosphärischen gewidmet war, nun an die Inhalte gehe.

Ein Katzensprung zum Sondierungstreffpunkt: SPÖ-Chef Andreas Babler mit seinem Team © APA / Helmut Fohringer

Diese schwierige Budgetsituation wird bei den Sondierungen heute und morgen eines der wesentlichsten Themen sein. Ebenfalls vorgenommen hat man sich die Bereiche Gesundheit und Pflege sowie Sicherheit und Migration. Auch Maßnahmen gegen Teuerung und in Sachen Klimaschutz sollen angesprochen werden.

Stellungnahme im Anschluss der Gespräche

Die Beratungen an den beiden Tagen sollten schon die Richtung weisen, ob die Sondierungen allenfalls in echte Regierungsverhandlungen münden. Da Schwarz und Rot gemeinsam nur ein Mandat Überhang haben, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass ein dritter Partner in eine Koalition einbezogen wird. Die Neos sind hier in der Poleposition. Babler traf deren Obfrau Beate Meinl-Reisinger schon am Montag zu einem Gespräch. Eine Unterredung mit Grünen-Bundessprecher Werner Kogler soll allerdings in dieser Woche noch folgen.

Auch ÖVP-Chef Karl Nehammer wird vermutlich mit beiden noch einmal zusammentreffen. Eine erste Unterredung gab es jeweils schon vor den Herbstferien. Dem Vernehmen nach dürfte der dritte potenzielle Partner auch bereits in die Sondierungen einbezogen werden, bevor klar ist, ob man Regierungsgespräche aufnimmt.

Beide Parteien sind jedenfalls bemüht, die ganze Angelegenheit nicht als bereits fixiert aussehen zu lassen. Es gab auch heute kein gemeinsames Foto vor Beginn der Sondierung. Im Anschluss wird es zwar Statements diesmal direkt am Tagungsort geben, jedoch getrennt. Dauern soll die Gesprächsrunde etwa fünf Stunden.