Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am vergangenen Freitag ein weiteres Mal am Kehlkopf operiert worden. Erneut musste aufgrund der Verknöcherung eine Korrektur vorgenommen werden, teilte er am Dienstag mit. Intern arbeite er bereits wieder, hieß es zur APA. Öffentliche Auftritte werde es wieder geben, sobald es der Heilungsfortschritt erlaube. Der Eingriff erfolgte noch rechtzeitig vor der im Jänner anstehenden Landtagswahl im Burgenland.

Präventiver Eingriff

Bei einer Routinekontrolle vergangene Woche habe sich ergeben, dass ein präventiver Eingriff ratsam sei. Dieser erfolgte dann gleich am Freitag. „Der Eingriff verlief komplikationslos, und mir geht es den Umständen entsprechend bereits wieder sehr gut“, schrieb Doskozil auf seiner Facebook-Seite. Er dürfte bereits diese Woche wieder zurück ins Burgenland kommen.

Mit seinem Regierungsteam und dem engsten Mitarbeiterstab sei er in Kontakt, die Arbeit gehe weiter. „Für öffentliche Termine werde ich noch die vollständige Genesung abwarten müssen“, so der Landeshauptmann. Er betonte, dass die Eingriffe - es handelt sich um den mittlerweile achten - für ihn bereits „zur Routine geworden sind“: „Da geht es mir nicht anders als vielen Menschen, die eine chronische gesundheitliche Beeinträchtigung haben und trotzdem ihren Beruf und ihren Alltag meistern.“