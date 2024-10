Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird heute offiziell zum SPÖ-Spitzenkandidaten bei der burgenländischen Landtagswahl am 19. Jänner gekürt. Die entscheidende Frage ist: Wie legt der streitbare Doskozil seine Rede an? Sie wird frühestens um 18:15 Uhr beginnen. Mit Kritik an der Bundes-SPÖ wird zu rechnen sein.

Vor Doskozil ist eine kurze Rede des ehemaligen Parteichefs Christian Kern geplant, laut Tagesordnung wird der Landesparteichef mehr als eine Dreiviertelstunde sprechen. Mit einem Wahlergebnis ist dann ab 20.30 Uhr zu rechnen.

Der Live-Stream des Parteitages