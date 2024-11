Die Verwunderung war groß, als Viktor Klima in seiner ersten Pressekonferenz als neuer Kanzler 1997 enthüllte, seine erste Auslandsreise werde ihn nicht, wie es den jahrzehntelangen Gepflogenheiten entsprochen hätte, in die Schweiz, sondern in die Niederlande führen, die damals den EU-Vorsitz innehatten. „Derf er das denn?“, wurde mitunter gefragt. Er wolle ein „klares Signal“ hinsichtlich der Bedeutung der EU, der Österreich zwei Jahre zuvor beigetreten war, setzen. Dass in den Niederlanden mit Wim Kok ein Parteifreund des SPÖ-Spitzenpolitikers die Geschicke des Landes lenkte, dürfte bei der Entscheidung mitgespielt haben.