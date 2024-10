Gehudelt wird nicht. Erst am Dienstag werden die Sondierungsteams von ÖVP und SPÖ im Palais Epstein zu ersten Verhandlungen zusammenkommen, am Mittwoch ein zweites Mal, dann dürfte es wieder einige Tage Pause geben. Was bisher geschah: atmosphärische Annäherungen zwischen Karl Nehammer und Andreas Babler, wobei die Dritte im möglichen Bunde, Beate Meinl-Reisinger, bisher nur fernmündlich eingebunden wurde. Die Neos-Chefin hat mit den beiden Parteichefs telefoniert, ein physisches Treffen mit Babler soll in Bälde stattfinden, mit Nehammer gab es bereits ein Vier-Augen-Gespräch.

Noch befinden sich die Verhandlungen in der Phase der Vertrauensbildung. Also ganz am Anfang. Immerhin, in dieser Hinsicht komme man gut voran, ist zu hören. Bis die Neos dazugeholt werden, dürfte es aber noch dauern. Die Pinken wollten zwar von Anfang an mitverhandeln, SPÖ und ÖVP dürften aber doch viel aufzuarbeiten haben.