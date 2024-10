Guten Morgen!

Wie sagte einst Christian Kern? 95 Prozent der Politik ist Inszenierung. Ein Monat ist - auf den Tag genau - seit der Wahl verstrichen, von echten Koalitionsverhandlungen kann keine Rede sein. Eine Einigung vor Weihnachten scheint illusorisch zu sein.

Zugegeben, der Bundespräsident ließ mehr als drei Wochen verstreichen, ehe er Nehammer den Regierungsbildungsauftrag erteilte. Den Mut, den Van der Bellen in seiner bemerkenswerten, programmatischen Rede zum Nationalfeiertag von den handelnden Akteuren einforderte, brachte er selbst nicht auf. Kickl ließ er einfach rechts liegen. Einen Auftrag an den Chef der stimmenstärksten Partei hätten Van der Bellen und die von ihm so bewunderte Verfassung schon verkraftet. Wie hatte er es am Samstagabend noch formuliert? „Wir müssen Neues wagen, … alte Rezepte loslassen, neu denken.“

Und so müssen wir darauf warten, was in Deutschland im Herbst 2021 bereits drei Tage nach der Wahl möglich war. Damals hatten die Grünenchefs Robert Habeck und Annalena Baerbock sowie FDP-Chef Christian Lindner und Generalsekretär Volker Wissing nach einem mehrstündigen Treffen ein legendäres Vierer-Selfie gemacht und mit der wortgleichen Botschaft auf den eigenen Instagram-Accounts veröffentlicht. „Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.“

Von einer solchen Dynamik kann die heimische Innenpolitik derzeit nur träumen. Ein Dreiertreffen zwischen Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger steht - so der Informationsstand in den gestrigen Abendstunden - derzeit nicht auf der Agenda. Offenkundig ist die Zeit noch nicht reif dafür, der Moment für eine solche vertrauensfördernde Zusammenkunft, die das Tor zu einer neuen Zeitrechnung aufschlagen würde, noch nicht gekommen. Wir müssen uns noch mit dem ersten Dreier-Selfie gedulden - sofern man überhaupt die Leichtigkeit für ein solches Zeitdokument aufbringt.

Dass es nicht Sinn und Zweck von Regierungsverhandlungen ist, alle ideologischen Unterschiede einzuebnen, beweisen aktuell die Gespräche um eine Dreierkoalition in Thüringen, wo CDU, SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht sich gestern auf eine unübliche Präambel verständigt haben, in der die unüberbrückbaren Differenzen im Umgang mit Russland sowie bei der Stationierung neuer US-Raketen nicht weggewischt, sondern ausdrücklich angesprochen werden. „CDU und SPD sehen sich in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik“, heißt es. „Das BSW steht für einen kompromisslosen Friedenskurs.“ Oder wie es in der Diplomatensprache heißt: „We agree to disagree.“ Auf solche Formulierungen wird man hierzulande bei Vermögenssteuern oder in der Migrationspolitik (wie bereits unter Türkis-Grün) zurückgreifen müssen.

Dass VW erstmals in seiner 87-jährigen Geschichte Fabriken in Deutschland schließen will, muss auch in Österreich alle Alarmglocken zum Schrillen bringen. Zu sehr sind die beiden Länder im Mobilitätsbereich miteinander verzahnt. Mit derselben Verve, mit der sich die geneigte Öffentlichkeit über den sonderbaren Empfang von Viktor Orban beim neuen Nationalratspräsidenten empört (Orban hat in der Zwischenzeit die Provokation zum politischen Programm erhoben, anders ist sein gestriger Besuch in Georgien nach dem manipulierten Urnengang beim russlandfreundlichen Wahlsieger nicht verstehen), mit derselben Verve muss sich die Politik auch der Standortpolitik zuwenden. Plakativ formuliert: Österreich und Europa dürfen nicht zur verlängerten Werkbank Chinas werden.

In den nächsten sieben Tagen sind ohnehin alle Blicke auf die USA gerichtet, wo heute niemand vorauszusagen vermag, wer am 20. Jänner 2025 als neuer US-Präsident vereidigt wird. Laut diversen Umfragen der New York Times ist das Rennen um die Biden-Nachfolge „too close to call.“ Anders als in Österreich wird der Präsident nicht direkt vom Volk, sondern indirekt über die Wahlmänner der Bundesstaaten gewählt, wobei bevölkerungsärmere Bundesstaaten besser aussteigen als große Staaten. Aber das kennen wir von der EU, etwa vom EU-Parlament, wo Deutschland 99 Abgeordnete, das zehnmal kleinere Österreich aber nicht neun, sondern 20 Mandatare aufweist.

Nächsten Dienstag, am Tag der US-Wahl, schildere ich Ihnen, wie ich in grauer Vorzeit in den USA als Student der Politikwissenschaft wahlgekämpft habe. Und auch für welchen US-Präsidenten.

Einen schönen Dienstag wünscht

Michael Jungwirth