Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) will laut Medienberichten am Donnerstag Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in Wien empfangen. Der neu gewählte freiheitliche Nationalratspräsident werde am Vormittag mit dem Chef der ungarischen Fidesz-Partei im Parlament zusammentreffen. Danach stehe - ebenfalls im Hohen Haus - ein Austausch mit FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl auf dem Programm, berichtete am Samstag zunächst die Zeitung „Heute“ (online) ohne Angabe von Quellen.

Über Orbáns Besuch in Wien berichteten am Samstagabend auch die „Kronen Zeitung“ (online) und „oe24“. Orban reist laut den Berichten eigentlich auf Einladung der Schweizer „Weltwoche“ zu einer Veranstaltung nach Wien.