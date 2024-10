Ich war neu an Bord und erinnere mich gut an das leidenschaftliche, redaktionsinterne Ringen. Zur Jahrtausendwende sprach sich die Kleine Zeitung als eines der wenigen Medien in Österreich abwägend und nicht ohne Zweifel für die Einbindung der FPÖ und ein schwarzblaues Wagnis auf Bundesebene aus. Das damalige Hauptargument: ein abermaliges Festhalten an der ungeliebten, personell wie inhaltlich ausgelaugten Großen Koalition würde die zur Mittepartei angeschwollene FPÖ Jörg Haiders zur bestimmenden Kraft im Land machen. Das wirksamste Gegenmittel gegen den rechtsnationalen Populismus sei die Inklusion, die Hereinnahme in die Verantwortung. Dem Tribun selbst war dies bewusst. Bei einer Begegnung in Friesach prognostizierte Haider einen Einbruch um ein Drittel ab Tag eins der Mitregentschaft. Er nannte es den „Blutzoll der Mitverantwortung“.