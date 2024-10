Ein erster Fahrplan für die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung steht. Heute treffen sich die Sondierungsteams von ÖVP und SPÖ, um organisatorische Details, die nächsten Schritte und erste inhaltliche Themenbereiche zu klären, heißt es aus der ÖVP-Zentrale. Außerdem trifft sich ÖVP-Obmann Karl Nehammer noch mit den Chefs von Neos und Grünen, Beate Meinl-Reisinger und Noch-Regierungspartner Werner Kogler.



In den Herbstferien sind zumindest einige Tage Urlaub für die Spitzenpolitiker vorgesehen. Währenddessen sollen die operativen Teams der Parteien die inhaltlichen Schwerpunkte für die weiteren Sondierungen und möglichen Verhandlungen festlegen sowie die Verhandlungsunterlagen vorbereiten. Nehammer will ab kommenden Donnerstag wieder persönlich in die Vorbereitungen einsteigen. Ab 4. November ist geplant, die vertiefenden Sondierungen auch formell fortzusetzen.