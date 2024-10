Das Aufatmen in Brüssel war im vergangenen Winter förmlich hörbar, als die nationalkonservative PiS-Regierung in Polen abgelöst wurde und mit Donald Tusk ein alter Bekannter das politische Ruder übernahm. Vom früheren EU-Ratspräsidenten hatte man sich eine Entspannung der Beziehungen mit dem Land erhofft, im Migrationsbereich wurde diese jedoch bald enttäuscht. Polen stemmte sich gegen den (trotzdem beschlossenen) EU-Migrationspakt und gab sich empört über zuletzt verstärkte Grenzkontrollen.

Nun geht Tusk noch einen Schritt weiter und kündigt an, das Recht auf Asyl in Polen (zumindest vorübergehend) auszusetzen, um illegale Migration zu begrenzen. Von der EU werde er eine entsprechende Anerkennung dieser Entscheidung einfordern. Im hochemotional diskutierten Migrationsbereich ist also auch ein ehemaliger EU-Chef nicht vor nationalen Alleingängen gefeit. Dabei müsste gerade er wissen, dass eben diese langfristig keine Lösung sein können.