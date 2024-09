Interview. Was Listengründerin Madeleine Petrovic richtig wütend macht und wie sie ihre politischen Mitbewerberinnen und -bewerber sieht, erklärt sie (ganz ohne Worte) im Emoji-Interview.

TV-Duelle, Debatten und Interviewserien ermöglichen aktuell einen umfassenden Überblick über Positionen und Standpunkte der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten, die bei der Nationalratswahl am 29. September bundesweit am Stimmzettel vertreten sein werden. Um die Bewerber abseits gängiger Stehsätze kennenzulernen, lädt die Kleine Zeitung auch diesmal zum Emoji-Format „Ohne Worte“. Die Interviews werden über die Nachrichtendienste „Signal“ oder „WhatsApp“ geführt, Buchstaben sind tabu – geantwortet werden darf nur in Form von Emojis.