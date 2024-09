Die SPÖ hat am Dienstag ihre zweite Plakatwelle präsentiert. Auf rotem Hintergrund ist dabei in weißer Schrift „E-Card statt Kreditkarte“ bzw. „Teuerung stoppen. Wohlstand sichern“ zu lesen. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gab sich bei der Präsentation in der Wiener Löwelstraße erneut kämpferisch: „Wir haben die Aufholjagd gestartet.“ Diese solle auch gelingen, obwohl man in Umfragen „ab und an noch ein paar Prozentpunkte zurückliege“.

In Umfragen auf Platz Drei

Ganz so knapp sind diese Umfragen freilich nicht, im APA-Wahltrend liegen die Sozialdemokraten mit 20,5 Prozent abgeschlagen hinter FPÖ (27,4 Prozent) und ÖVP (24,2 Prozent). „Umfragen und Kommentarspalten mögen das eine sein (..). Nicht Artikel und Meinungsforscher entscheiden die Politik, sondern die Menschen“, zeigte er sich einmal mehr unbeeindruckt und ortete fehlende Unterstützung der „Meinungsmacher“.

Erwarten würden sich die Wähler und Wählerinnen, „dass die Politik ihre Sorgen ernst nimmt“, und das tue nur die SPÖ. Seine Partei sei die einzige, die für ein leistbares Gesundheitssystem, gegen Pensionskürzungen und den Kampf gegen Kinderarmut stehe: „Mit der SPÖ wird das Leben wieder leichter und leistbar.“

Babler gegen Kickl

Er nutzte die Präsentation freilich auch für scharfe Wahlkampftöne gegen die die Kanzlerpartei. Unter ÖVP und Grünen sei der Wohlstand erstmals seit 1945 gesunken, „Österreich braucht dringend einen Wechsel“. Das wahre Kanzlerduell ortete er, wie auch schon am Montag sein Parteichef Andreas Babler, zwischen eben diesem und dem in allen Umfragen führenden FPÖ-Chef Herbert Kickl.