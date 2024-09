Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und Schauspielerin Hilde Dalik leiten das Personenkomitee für SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler. In einem am Mittwoch von der SPÖ veröffentlichten Video rief Fischer dazu auf, sich im Personenkomitee einzutragen und Babler zu unterstützen, „weil Österreich Veränderung braucht“. Bisher haben sich mehr als 60 Personen u.a. aus dem Kulturbereich, Wissenschaft und Politik auf der Website „Wir für Babler“ als Unterstützer geoutet.

Autorinnen wie Birgit Birnbacher und Daniel Wisser finden sich ebenso in der Liste wie Musiker Konstantin Wecker, Sängerin Birgit Denk, Sprachforscherin Ruth Wodak oder Politikwissenschafter Ulrich Brand. Auch aktuelle und frühere rote Schwergewichte wie Arbeiterkammer-Chefin Renate Anderl oder Wiens Langzeit-Bürgermeister Michael Häupl und dessen Nachfolger Michael Ludwig rufen dazu auf, Babler die Stimme zu geben.

„Wir glauben an Veränderung und wir haben uns entschlossen, ein Komitee für Andi Babler zu initiieren, weil er für Werte steht, die in einer Demokratie eigentlich selbstverständlich sein sollten. Für Menschenrechte, für Presse- und Meinungsfreiheit und für soziale Gerechtigkeit“, so Dalik in einem Video. Es gehe bei der kommenden Wahl „um sehr viel“, rief Fischer zur Stimmabgabe auf. „Demokratie lebt von Beteiligung. Wir dürfen nicht die Kräfte der Vergangenheit siegen lassen, Sie haben es in der Hand. Lassen Sie uns gemeinsam Österreich sozial gerecht gestalten“, warb er für Babler.