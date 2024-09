Die diesjährigen ORF-Sommergespräche mit ZiB 2-Moderator Martin Thür gingen am Montagabend in die letzte Runde. An der Reihe war Karl Nehammer, Bundeskanzler und ÖVP-Chef. Das Resultat aus dem Gespräch: Anstelle eines Sparpakets will Kanzler Nehammer auf Wirtschaftswachstum setzen. Ein Aus für Pendlerpauschale und Dieselprivileg werde es unter ihm nicht geben.

Das Gespräch wurde wie immer natürlich auf X (ehemals Twitter) begleitet und kommentiert. Wir haben die besten Reaktionen für Sie zusammengefasst.