Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp spricht sich für einen Bundesheer-Assistenzeinsatz in der Bundeshauptstadt aus. Sicherheit und öffentliche Ordnung seien nicht mehr gewährleistet, so Nepp Montagabend in der ORF-Sendung „Wien heute“ in Anspielung auf gewaltsame Auseinandersetzungen ausländischer Gruppen in Wien. Die Verantwortung dafür sah er bei Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp © APA/GEORG HOCHMUTH

Gegenüber der „Kronen Zeitung“ bezifferte Nepp die Anzahl der aus seiner Sicht benötigten Soldaten mit 100. Eingesetzt werden sollen sie aus Sicht der Freiheitlichen am Reumannplatz, dem Handelskai, am Praterstern, Am Spitz in Floridsdorf sowie entlang der U-Bahn-Linie U6.