Das Messer-Attentat von Solingen, bei dem mutmaßlich ein syrischer Asylwerber drei Menschen getötet hat, hat nun erste politische Folgen. Die deutsche Bundesregierung stellte am Donnerstag ein Asyl- und Migrationspaket vor. Am Freitag wurden zudem 28 Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Es war die erste Abschiebung nach Afghanistan, seitdem die Taliban vor drei Jahren die Macht in Kabul übernommen haben.