Die deutsche Politik gleicht schon seit Monaten einem Druckkochtopf. Bei der Landtagswahl in Thüringen wird die AfD am Sonntag aller Voraussicht nach mit großem Abstand auf Platz eins landen, im benachbarten Sachsen ist der Wahlsieg im Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU noch in Greifweite. Nicht viel besser sieht es – zumindest für die Ampel-Koalition – auf Bundesebene aus, dort hat die AfD mittlerweile die Kanzlerpartei SPD überholt. Die islamistischen Messerattentate von Mannheim und Solingen sind Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten, die das Thema Asyl und Migration wie keine andere Partei bedienen.