Vielleicht war ja der Brief von Doris Bures, in dem sie Bablers Wahlprogramm „Unernsthaftigkeit“ attestierte, ein subtiler Trick. Denn was die SPÖ kann, können FPÖ und ÖVP offenbar noch besser. Während die SPÖ für ihre sozialstaatlichen Wünsche (optimistische) Gegenfinanzierungen vorlegte und neue Steuern auf Vermögen einheben will, gehen Türkise und Blaue mit einem Evergreen in die Wahl: weniger Steuern, dafür mehr Ausgaben für alle. Finanzierung durch ein Wirtschaftswunder, Betonung auf Wunder.