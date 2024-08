Bildungsminister Martin Polaschek geht davon aus, dass zum Schulstart Anfang September alle Unterrichtsgegenstände gehalten werden können. Wegen der demografischen Entwicklung müssen mehr als 8000 Stellen neu besetzt werden. Mehr als 14.000 Bewerbungen seien eingelangt, rechnet der Minister in einer Pressekonferenz vor. Nur 100 Stellen seien noch offen. „Wir werden im kommenden Schuljahr alle Unterrichtsstunden halten können.“, so Polaschek. Zu verdanken sei dies unter anderem den Quereinsteigern oder auch der Reform der Lehrerausbildung.

Konkret wurden 8070 Stellen ausgeschrieben, in der Steiermark 1150, in Kärnten 445 Stellen. 14.465 Personen hätten sich bundesweit beworben. Von den ausgeschriebenen Stellen wurden, versichert das Ministerium, viele bereits besetzt. Wo das nicht der Fall sei, seien konkrete Bewerbungen in Bearbeitung. Für etwa 100 Stellen gebe es zwei Wochen vor Schulstart noch keine konkreten Bewerbungen. Auch dafür würden die Bildungsdirektionen mit unterschiedlichen Personalmanagementmaßnahmen wie Mehrdienstleistungen (Überstunden) entsprechende Lösungen finden, zeigt sich Polaschek zuversichtlich.

Das Ministerium erinnert in einer Aussendung, dass die Quereinsteiger als „Personalpool“ eine wichtige Rolle spielen. So hätten im Vorjahr 7500 Personen ein Zertifizierungsverfahren angestrengt. 3730 hätten dieses erfolgreich durchlaufen. Etwa 500 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger – also etwas mehr als 6 Prozent der neuen Lehrkräfte – starten im kommenden Schuljahr ihren neuen Job.