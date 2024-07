Im europäischen Kontext ist es längst üblich, dass bei außergewöhnlichen Großveranstaltungen auch ausländische Polizisten und Sicherheitspersonal im Einsatz sind. Die Befugnisse sind freilich beschränkt, sie haben allerdings eine unterstützende Aufgabe.

Österreich schickte bereits Beamte zur Fußball-EM nach Deutschland. Nun wird das Innenministerium auch Personal nach Paris schicken. Nach Auskunft des Kanzleramts werden 27 Exekutivbedienstete in den nächsten drei Wochen in Frankreich im Einsatz sein, darunter Sprengstoffspürhundeführer, Streifenpolizisten, Entschärfungsbeamte.

Bundeskanzler Karl Nehammer, der an der Eröffnung der Spiele teilnimmt, wird die heimischen Polizisten am Freitag in Paris treffen. Auch dem Österreich-Haus im Olympischen Dorf stattet der Kanzler einen Besuch ab. Am Donnerstagabend lädt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum großen Galadinner in den Louvre.