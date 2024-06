Die politische Kehrtwende, die der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem tödlichen Angriff in Mannheim vollzogen hatte, inspiriert nun auch die SPÖ. Nach dessen Forderung, schwere Straftäter und Extremisten nach Syrien und Afghanistan abzuschieben, zog die heimische Schwesterpartei mit einer ähnlichen nach. Mit der radikal islamistischen Terrororganisation Taliban, die in Afghanistan die Macht an sich gerissen hat, wolle man sich aber nicht an einen Tisch sitzen, stellte Parteichef Andreas Babler klar. Dass keine einzige zwangsweise Abschiebung in das Land ohne eine entsprechende Zusammenarbeit mit dem sanktionierten Regime durchführbar wäre, ließ er unerwähnt.