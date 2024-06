Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler machte sich vor dem Runden Tisch am Montag mit Kanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) einmal mehr für „Technologie-Offenheit“ und gegen ein Verbrennerverbot stark. Die Steiermark mit Zulieferer Magna bekommt die Wirren am Automobilsektor ja stark zu spüren.

Er sei für ein Abgehen vom Verbot mit 2035 und für Technologieoffenheit, so der LH im Ö1-Morgenjournal. Zumal sein „Vertrauen in Forschung und Entwicklung, in Ingenieurinnen und Ingenieure größer ist als in hunderte EU-Abgeordnete“, teilte der Landespolitiker in Richtung EU-Parlament aus.

Es solle mit „unterschiedlichen Technologien“ zum Erreichen der Klimaziele im Verkehrsbereich geforscht werden. „Als Kennedy geäußert hat, zum Mond fliegen zu wollen, hat er keine Rakete konstruiert. Sondern ein Ziel ausgegeben – Forscher haben das Ziel umgesetzt.“

Ob E-Fuels oder Wasserstoff die bessere Lösung sind, darauf legt sich der Steirer nicht fest. Denn „Politik ist nicht dazu da, neue Technologien zu erfinden.“ Jedenfalls seien Batterie-elektrische Antriebe auch nicht frei von Nachteilen. Und „was wissen wir, was in zehn Jahren ist?“

Prompt kam Kritik von den Grünen: „Drexler muss ... aufhören, falsche Behauptungen zu verbreiten. Es gibt kein Verbot von Verbrennungsmotoren, auch nach 2035 muss niemand sein Verbrenner-Auto abgeben. Die Technologieoffenheit ist gegeben“, meinte die Grünen-Landessprecherin Sandra Krautwaschl.

