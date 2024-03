Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wurde am Freitag erneut am Kehlkopf operiert. Bei einer Routinekontrolle am Klinikum Leipzig hatte ein Arzt eine gutartige Wucherung an der zuletzt operierten Stelle entdeckt, gab Doskozils Büro bekannt.

Der Eingriff sei gut verlaufen, Doskozil befinde sich auf dem Weg der Besserung. Seine Amtsgeschäfte werde der Landeshauptmann vorerst von zu Hause aus erledigen.

Es ist nicht der erste Eingriff am Kehlkompf, dem sich der rote Landesparteichef unterziehen musste. Seit 2020 wird er wegen einer seltenen Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfes in Leipzig behandelt und wurde seither mehrfach operiert. Der letzte Eingriff hatte im November 2023 stattgefunden.