Eine „positive europäische Erzählung“ wolle man schaffen. Das haben sich die Grünen in einem ihrer Leitanträge vorgenommen. „Die extreme Rechte will nichts weniger als die Schwächung und Zerstörung der Europäischen Union und ihrer Grundwerte“, heißt es in dem Dokument. Dem wolle man entgegentreten, wenn sich am Samstag 290 Delegierte in Graz für den grünen Bundeskongress versammeln, um die Partei fit für den europaweiten Urnengang im Juni zu machen.

Fixiert werden soll die Spitzenkandidatur der 23-jährigen Klimaaktivistin Lena Schilling, auch die Listenplätze zwei bis sechs gilt es zu besetzen. Zwölf Personen haben ihre Kandidatur angemeldet, darunter Thomas Waitz, der bereits jetzt für die Grünen im EU-Parlament sitzt, die oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ines Vukajlović, sowie Michael Eschlböck, Präsident des Österreichischen Footballverbandes. Aktuell stellen die österreichischen Grünen drei Abgeordnete im EU-Parlament, neben Waitz sind das aktuell Monika Vana und Fernsehköchin Sarah Wiener.

Unabhängigkeit von Diktaturen im Fokus

Abseits der Listenerstellung stehen auf dem Bundeskongress auch zwei Leitanträge zur Diskussion und Abstimmung, wohl ein Vorgeschmack auf das EU-Wahlprogramm der Grünen. Im ersten Antrag, den Gesundheitsminister Johannes Rauch und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler eingebracht haben, finden sich viele grüne Klassiker, etwa Bekenntnisse zu mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energie, Verbesserungen beim Schienenverkehr in der EU und die Kennzeichnungspflicht von Gentechnik bei Lebensmitteln. Auch die österreichische ökosoziale Steuerreform soll laut dem Antrag zum Vorbild für Europa werden, mittels CO₂-Bepreisung sollen Maßnahmen für jene Menschen finanziert werden, die von steigenden Energie- und Transportkosten besonders stark betroffen sind.

Der zweite Leitantrag, eingebracht von Klubchefin Sigi Maurer und Justizministerin Alma Zadic, hat einen außen- und sicherheitspolitischen Fokus. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei die zentrale Herausforderung für die europäische Sicherheit, man bekunde weiterhin die volle Solidarität mit dem angegriffenen Staat und seiner Bevölkerung. Bezogen auf den Nahost-Konflikt erneuern die Grünen ihre Verurteilung des Hamas-Terrors und betonen Israels Recht zur Selbstverteidigung. Allerdings müssten die Verhältnismäßigkeit sowie die Grundsätze des humanitären Völkerrechts gewahrt werden. Aufgrund der Lage in Gaza brauche es zudem eine rasche Aufstockung der humanitären Hilfe aus Österreich und der EU sowie längere Waffenruhen, um diese Betroffenen zukommen zu lassen.

Separater Bundeskongress für die Nationalratswahl

Um Abhängigkeit von Diktaturen zu vermeiden, appellieren die Grünen für verstärkte Überprüfungen von Investitionen aus Drittstaaten, „damit jene identifiziert werden, die eine Gefahr für die Sicherheit, die Wirtschaft oder die strategischen Interessen der EU darstellen“. Auch brauche es eine wirksame Regulierung für digitale Plattformen und den Einsatz künstlicher Intelligenz sowie strengere Gesetze im Kampf gegen Hass im Netz.

Noch kein Thema am Samstag ist die Nationalratswahl, die planmäßig Ende September stattfinden soll. Für diese wird in den Monaten vor dem Urnengang ein separater Bundeskongress stattfinden, wo dann die Kandidatenliste für das Hohe Haus in Wien beschlossen wird.