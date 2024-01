Die Kandidatur der Klimaschützerin Lena Schilling zur Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen bei der EU-Wahl ist fix. Parteichef Werner Kogler stellte die 23-Jährige am Montag in Wien vor. Schilling habe die Unterstützung des Bundesvorstandes und der Landesparteispitzen, so Kogler. „Sie ist eine der wichtigsten Stimmen für Klimaschutz und Jugend in Österreich, eine junge Frau, die an die Zukunft glaubt.“ Gewählt werden muss sie vom Bundeskongress.

Sie sei „Klimaaktivistin aus ganzem Herzen“ und werde dies auch bleiben. Jetzt gehe es aber statt des Kampfes auf der Straße um den Kampf ums Parlament. Sie wolle dorthin gehen, wo die wesentlichen politischen Fragen entschieden werden. „Dorthin, wo Klimagerechtigkeit blockiert wird.“ Die EU-Wahl sei eine Richtungswahl zwischen „Frieden und Zukunft oder Nationalismus und Gewalt“. Ihre Kandidatur sei eine „Kampfansage gegen rechts“.

An zweiter Stelle der Liste wird der Biobauer Thomas Waitz, der bereits jetzt für die Grünen im EU-Parlament sitzt, kandidieren – vorausgesetzt, die Basis stimmt dem Vorschlag zu.