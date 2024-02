Kein Akademikerball ohne Gegendemonstration. Das hat in Wien schon Tradition – und Eskalationspotenzial. In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Ausschreitungen am Rande der Protestveranstaltungen gegen den Ball der schlagenden Burschenschaften in der Wiener Hofburg gekommen, der in den Augen seiner Kritiker einen Auflauf weit rechter und auch rechtsextremer Kreise über Österreichs Grenzen hinaus darstellt. Die FPÖ-Spitze um Parteichef Herbert Kickl wird heuer dem Ball allerdings fernbleiben.

Mit Blick auf die am Freitagabend stattfindende Veranstaltung sorgt nun ein Posting der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) in sozialen Netzwerken, die gesetzliche Vertretung aller Studierenden, für Aufregung und Kritik, insbesondere von Seiten der FPÖ. Darin wird zur Teilnahme an der Gegendemonstration mit dem Motto „Burschenschaften das Tanzbein brechen“ aufgerufen.

Nach einem Hinweis des freiheitlichen EU-Abgeordneten und Spitzenkandidaten für die kommende EU-Wahl Harald Vilimsky prüft nun auch die Landespolizeidirektion Wien, ob das Posting den Tatbestand eines Gewaltaufrufs darstelle. Falls ja, könnte dies dazu führen, dass die Demonstration deswegen behördlich untersagt wird. Mit einer offiziellen Reaktion der Polizei wird in Kürze gerechnet.

Bei der aus einer Koalition vom Verband Sozialistischer Studenten (VSStÖ), Grünalternativen (Gras) und Kommuisten (KSV LilLi) Bundesführung der ÖH weist man die Kritik zurück: „Ja, wir stehen zu dem Posting. Ein Tanzbein ist kein echter Körperteil, sondern eine Metapher“, sagt dazu ÖH-Pressesprecherin Fiona Sinz zur Kleinen Zeitung.

Rechtlich stellen solche Aussagen und Wortspielen verlässlich eine juristische Gratwanderung dar. Mit „Burschis das Tanzbein brechen“ postete die ÖH bereits voriges Jahr eine ähnliche Formulierung.