Am 20. Jänner steigt nach dreijähriger Pause wieder der Akademikerball im Grazer Congress. Auch gegen die 69. Ausgabe dieses Balles, der vorrangig von Burschenschaften organisiert wird, wird demonstriert. Die „Offensive gegen Rechts“ hat eine Demo am Hauptplatz um 18 Uhr angekündigt. Das wurde ordnungsgemäß angezeigt, heißt es seitens der Polizei, Untersagungsgründe gibt es keine. Aber: Man richtet wie auch in der Vergangenheit eine Sperrzone ein, gemäß Paragraf 36 im Sicherheitspolizeigesetz.