Wenn der Nationalrat am Mittwoch mit der ersten Plenarsitzung 2024 so richtig startet, wird es für gar nicht so wenige Mandatare ihr letztes Parlamentsjahr sein. Unabhängig vom Ausgang der Wahl, die ohnehin Verschiebungen zwischen den Parteien und möglicherweise neue Fraktionen bringen wird, scheiden diverse Abgeordnete aus, manche freiwillig, manche konnten sich in der eigenen Partei nicht mehr durchsetzen.

Mit Karlheinz Kopf verliert der Nationalrat den längst ununterbrochen dienenden Mandatar. Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer kandidiert nicht mehr. Er wird am Ende der Legislaturperiode fast 30 Jahre im Nationalrat gesessen sein.

ÖVP droht laut Umfragen der Verlust etlicher Mandate

Abschied nehmen wird mit Nikolaus Prinz ein weiteres, freilich weniger bekanntes, schwarzes Urgestein. Der Oberösterreicher ist ein Vierteljahrhundert Parlamentarier. Gleiches gilt für den Tiroler Hermann Gahr, der ebenfalls nicht mehr antritt. Wohnbausprecher Johann Singer lässt es nach 15 Jahren bundespolitisch bleiben, Elisabeth Pfurtscheller nach zehn.

Aus der Generation Sebastian Kurz werden es auch nicht mehr alle in den Nationalrat schaffen. Maria Großbauer hat sich bereits umorientiert und konzentriert sich auf ihre Rolle als Geschäftsführerin des Stadttheaters Wiener Neustadt. Ob der 70-jährige Mathematiker Rudolf Taschner noch einmal im Nationalrat aufscheinen wird, ist ebenfalls fraglich. Der ÖVP droht ja laut Umfragen der Verlust etlicher Mandate.

Bisher noch keine Abgänge bei der FPÖ angekündigt

Auch beim Koalitionspartner könnte der ein oder andere Sitz im Nationalrat verloren gehen. Michael Reimon muss das nicht kümmern. Er hat angekündigt, nicht mehr anzutreten. In den bundespolitischen Ruhestand zieht es Astrid Rössler. Für die jüngst eingesprungene Ulrike Böker wird es nur ein kurzes Gastspiel im Hohen Haus gewesen sein.

Weniger Sorgen um ihre Mandate müssen sich die Freiheitlichen machen, wenn es nach den Umfragen geht. Freilich ist noch unklar, ob es nicht manche der aktuellen Abgeordneten freiwillig lassen oder sie sich intern nicht mehr durchsetzen können. Bisher hat sich freilich kein FPÖ-Mandatar festgelegt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Einzig beim Kärntner Christian Ragger gab es Spekulationen, dass dieser auf eine weitere Tätigkeit im Parlament verzichtet.

Brandstätter wechselt voraussichtlich nach Brüssel

Bei der SPÖ gibt es einige prominente Abgänge. Dazu gehört etwa die frühere Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek. Von der jüngeren Generation wird Katharina Kucharowits nicht mehr dabei sein. Max Lercher macht sein Versprechen wahr und tritt ab, nachdem sein Favorit Hans Peter Doskozil nicht Bundesparteichef geworden ist. Spitzengewerkschafter Rainer Wimmer geht in Politpension, seine Namensvetterin Petra Wimmer wird ebenfalls nicht mehr in den Nationalrat einziehen. Gleiches gilt für Klaus Köchl, Ruth Becher, Harald Troch und vermutlich Andrea Kuntzl.

Bleiben die NEOS: In deren Klub wird man Helmut Brandstätter nicht mehr finden, sollte er wie erwartet den Sprung nach Brüssel schaffen. Gerald Loacker hat von der Politik genug und steigt aus.