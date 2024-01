Hundert Jahre ist es her, dass Viktor Frankl seinen ersten wissenschaftlichen Artikel verfasst hat. Als einer der Gründerväter der Psychotherapie in Österreich ebnete er den Weg für die Existenzanalyse. In seinem ehemaligen Wohnhaus verkündeten Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nun eine weitreichende Änderung der Psychotherapie-Ausbildung. Ab 2026 soll diese von bisher privaten Einrichtungen und Unis zu jenen im öffentlichen Bereich wechseln. 500 regional verteilte Masterstudienplätze sollen dafür sorgen, dass die Lehre vereinheitlicht und künftig mehr Angebot möglich wird.