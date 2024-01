Im Jahr 2023 wurden insgesamt 93.561 Gewerbe und damit mehr als in den Jahren zuvor (86.600 im Vorjahr) angemeldet. „Dieser Anstieg zeigt, dass der österreichische Wirtschaftsstandort trotz aller Herausforderungen nach wir vor auf einem sehr robusten Fundament steht und erfreulicherweise viele mit einer Gewerbeanmeldung den ersten Schritt in die Selbstständigkeit wagen“, teilte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Samstag via Aussendung mit.

Die Neuanmeldungen lagen seit 2018 jährlich zwischen 85.000 und 90.000, der Anstieg 2023 ergibt im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von knapp acht Prozent. Im Bundesländervergleich gab es die meisten Gewerbeanmeldungen in Wien. Hier wurden 20.003 Gewerbe im vergangenen Jahr begründet, gefolgt von Niederösterreich (17.700), Steiermark (13.752) und Oberösterreich (13.539). Mehr als 87 Prozent der Gewerbeanmeldungen (81.565) wurden online über das Service des Gewerbeinformationssystems Austria (GISA) erledigt.