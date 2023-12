Lettland hat in diesem Jahr mehr als 270 Autos von Alkoholsündern beschlagnahmt und an die kriegsgeplagte Ukraine übergeben. Die Fahrzeuge hätten einen Gesamtwert von über 900.000 Euro, meldete das lettische Nachrichtenportal Delfi in der Nacht auf Montag. Die Fälle von weiteren 34 Autos im Wert von über 160.000 Euro seien in Bearbeitung.

Im Februar hatte das lettische Parlament beschlossen, dass Autos von betrunken fahrenden Letten zugunsten der ukrainischen Zivilbevölkerung beschlagnahmt werden. Diese werden demnach der Ukraine zur freien Verfügung übergeben.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 22 Monaten gegen die russische Invasion. Infolge von russischen Luftangriffen und den Kämpfen zwischen russischen und ukrainischen Truppen werden regelmäßig Autos von Zivilisten beschädigt und zerstört. Die Menschen sind auf die Fahrzeuge dringend angewiesen - etwa auch für eine Flucht aus den besonders vom Krieg betroffenen Gebieten.