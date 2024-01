2024 steht Österreich ein Superwahljahr mit der Nationalratswahl als Höhepunkt ins Haus. Die Stimmung ist schlecht, die Zukunft darüber hinaus auch noch unberechenbar. Für Mahrer ist deshalb klar: Das Land benötige dringend neues Selbstbewusstsein. „Wir verzwergen uns, schotten uns ab, reden uns schlecht, setzen nicht auf unsere Stärken, sind unglaublich langsam bei Entscheidungen und sind auch noch unfähig zu breiten Schulterschlüssen in großen Fragen über die Parteigrenzen hinweg.“

Besonders kritisch sieht der Wirtschaftskammerchef im Gespräch mit der Kleinen Zeitung den Fokus auf eine angeblich allgegenwärtige Gefährdung, auch wenn Sicherheit in geopolitisch schwierigen Zeiten Pflichtprogramm sei: „Es müssen nicht alle jeden Tag Ängste schüren – Angst davor, dass Bomben fallen, die Fremden kommen oder wir zu wenig Geld haben. Diese Verunsicherungsstrategie ist in einer liberalen Demokratie, wie wir sie haben, abzulehnen. Ich halte das für letztklassig. Wer immer nur Angst schürt, schafft Angst.“

Stattdessen fordert Mahrer die hoch notwendige Einbindung der klugen Köpfe des Landes aus sämtlichen Bereichen. „Aufmachen, hereinholen, ehrlich über die großen Lösungen verhandeln: Ich hoffe, dass das Wahljahr 2024 nicht nur die niedrigsten Instinkte anspricht, sondern wir auch wieder etwas schaffen, worin Österreich oft ganz gut war: aufeinander zugehen.“

Welche Koalitionspräferenzen hat die Wirtschaft für die Zeit nach der Nationalratswahl? In den 1990ern drängte sie vehement auf ein Bündnis mit der auch damals bereits verfemten FPÖ. In diesen Jahren war die ÖVP als Juniorpartner in einer ungeliebten Koalition mit der SPÖ. Vor allem die Industrie sah in Schwarz-Blau die Chance auf den Ausbruch aus einer als versteinert wahrgenommenen großen Koalition.

Wirtschaft dieses Mal ohne Sehnsucht nach Blau-Schwarz

Heute sieht Mahrer gänzliche andere Zeiten und Herausforderungen, zu Hause wie auch international. Die ÖVP regiert zum einen mit den Grünen – „wer hätte das vor zehn Jahren gedacht“ –, zum anderen gebe es auch keine Großparteien mehr, womit er implizit den prognostizierten Absturz der ÖVP vorwegnimmt. Zudem erscheine die rot-schwarze Koalition im Rückblick gar nicht mehr so versteinert, wie einst behauptet. Immerhin wurde der EU-Beitritt gestemmt, die größte Veränderung der Republik seit dem Staatsvertrag 1955.

Aber mit welchen Augen blickt der ÖVP-Wirtschaftsflügel nun auf die FPÖ, die in Umfragen stabil die stärkste Kraft im Land ist? „Es gibt bei der FPÖ Dinge, die wir klar ablehnen.“ Als Beispiel führt Mahrer die FPÖ-Slogans ‚Festung Österreich‘ und ‚Festung Europa‘ an: „Eine erfolgreiche Export- und Tourismuswirtschaft wie Österreich kann sich nicht abschotten, sonst verlieren wir in kürzester Zeit unseren Wohlstand.“ Von daher könne es für die Wirtschaft keine Koalition mit einer Partei geben, die ein solches Konzept verfolgt. Statt sich einzumauern und zu verzwergen, brauche es Öffnung, Internationalisierung und Verpartnerung auf vielfachen Ebenen.

Allerdings hält er die Positionen der FPÖ – so wie die jeder anderen Partei auch – nicht für in Stein gemeißelt, zumal sich Probleme nicht einfach ignorieren lassen, wenn man regieren will. So habe FPÖ-Obmann Herbert Kickl im Sommer in puncto Arbeitskräftemangel die Tür geöffnet mit der Aussage, dass es auch Menschen gebe, ‚die nur auf Zeit nach Österreich‘ kommen wollen. Tatsächlich habe etwa Deutschland kürzlich sein Arbeitskräftekontingent für Menschen des Westbalkans verdreifacht. Auch Österreich benötige dringend Jobs in Pflege, Gesundheit und Kindergärten.

Regieren soll, wer am meisten weiterbringt

Heißt das, die Sehnsucht des ÖVP-Wirtschaftsflügels nach einem Neustart für Schwarz-Rot – oder Rot-Schwarz – ist enden wollend? „Ganz ehrlich, ich bin in dieser Frage sehr agnostisch. Ich bevorzuge die Regierungsvariante, die am meisten weiterbringt und die Probleme des Landes angeht“, so Mahrer.

Womöglich werde ja auch die SPÖ unter Andreas Babler in den kommenden Monaten jenseits ihres „retro-sozialistischen Robin-Hood-Ansatzes“ pragmatischer. Politisch sei dessen Linkskurs nachvollziehbar, müsse Babler doch Konkurrenz von einer auf der Erfolgswelle surfenden KPÖ befürchten. Doch das mache umgekehrt eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien schwierig.

Aber nach den Wahlen beginnt bekanntlich ein neues Spiel.