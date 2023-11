Wie ungerecht ist Österreich, Herr Babler?

Interview. Am Samstag wurde Andreas Babler in Graz mit 89 Prozent als SPÖ-Vorsitzender bestätigt. Nun will er stärker nach außen wirken. Doch das düstere Bild, das er von Österreich zeichnet, irritiert viele. Ein Gespräch über die Lage im Land, Migration und beinahe auch Alfred Gusenbauer.