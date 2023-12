In regelmäßigen Abständen beauftragt der Österreichische Integrationsfonds eine großangelegte Umfrage, um zu erfahren, was sich Herr und Frau Österreicher zu Themen wie Migration und Integration denken. Der dem Land oft attestierte Pessimismus spiegelt sich verlässlich in diesen Ergebnissen wider und der dauerhafte Krisenmodus, in dem wir uns seit Beginn der „Flüchtlingsjahre“ 2015/16 befinden, lässt zusätzlich fürchten. Die FPÖ hat sich die Krisen zunutze gemacht, indem sie ein Versagen der sogenannten Eliten als gemeinsamen Nenner identifiziert. Laut Umfragen wird die Partei für das simple Aufzeigen der Probleme belohnt, realisierbare Lösungen liefern auch die Freiheitlichen nicht.