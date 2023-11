Für die Freilassung der israelischen Geiseln und gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass: Das war der verbindende Nenner, mit dem die Initiative „Yes We Can“ von Organisator Daniel Landau am Donnerstagabend zu einem Lichtermeer auf dem Wiener Heldenplatz aufgerufen hatte. Ein breiter Bogen sollte es sein, der möglichst viele umfassen will, die ansonsten in ihrem Blick auf den Krieg in Nahost, der durch den Angriff der islamistischen Hamas auf den Staat und die Menschen in Israel ausgelöst wurde, nicht in allen Details übereinstimmen.